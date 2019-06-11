Із кави, монет, доларів тернополянка Ірина Голик створює розкішні дерева

Для того, щоби наповнити особливі дерева, які ще називають топіарі, умілиці потрібні сувенірні купюри, монети чи зерна. А для додаткового декорування витвору жінка може використати мішковину, стрічки, бамбукові палички, намистинки.

— Топіарі – це відмінний подарунок і, водночас, стильний елемент декору, покликаний прикрашати інтер’єр, а також нести символічне значення. Для дерева можна використати які завгодно матеріали, обмеженням є тільки ваша фантазія і смак. Я почала робити топіарі, коли перебувала в декреті. Кортіло спробувати створити своїми руками якусь особливу річ, яка би милувала око в домі. До того ж я схильна до творчості, адже ще й вишиваю. Ідеї оформлення дерев – частково плоди власної фантазії, частково запозичені з мережі Інтернет. Коли почала робити топіарі, труднощів не було. Лише випадково гарячим клеєм одного разу обпеклася. Якщо деревце планую зробити із дрібних деталей, сиджу над ним довше, аніж би, наприклад, робила з сувенірних купюр. Якщо ми клеїмо маленькі елементи, потрібно ще й чекати, доки кожна частинка прикріпиться до виробу, — поділилася талановита тернополянка.

Жінка зазначила, що крона топіарі – головна його частина, що несе смислове і декоративне навантаження, привертає основну увагу. Найчастіше її основа виконується у формі кулі, матеріалом для якої слугує пінопласт, пап’є-маше, зім’ятий в кулю газетний папір або що-небудь інше, здатне відповідати вимогам виробу. Основа може вона бути виконана у формі серця, квітки, якоїсь геометричної фігури або будь-якого іншого предмета відповідно до задуму.

— Більшість деталей, які використовую для оформлення декоративного деревця, замовляю на певних сайтах. Не виникає труднощів з тим, щоби знаходити декорації – через мережу можна купити будь-що. Щоби виготовити один топіарі, витрачаю від декількох годин, до днів. Все залежить від складності виробу. Наприклад, елементи дерева можуть сохнути протягом ночі, а наступного дня продовжую роботу. Свої витвори не шкода продати, адже неважко знову відтворити копію деревця, — зазначила Ірина Голик.

Умілиця підмітила, що за роки роботи в її доробку – понад 20 топіарі, які жінка як дарувала, так і продавала.

Анна СЕМЕНКІВ

Тернополяни