Віктор Овчарук: «Після реформування первинної ланки медицини реорганізовано стаціонарні медичні заклади області»

26 закладів охорони здоров’я, які підпорядковані Тернопільській обласній раді, уже реорганізовано у комунальні некомерційні підприємства.

Це черговий крок реформування медичної галузі, яке розпочалося два роки тому. На третьому виїзному пленарному засіданні ХІ сесії депутати з певними поправками та доповненнями затвердили статути усіх комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я.

«Медичні заклади реформуються у комунальні некомерційні підприємства з правом повноцінного господарювання. Що це дає? Досі вони працювали як бюджетні установи через вертикальне управління, а тепер їхні права розширено до рівня всіх інших суб’єктів господарювання України включно з правом підписувати контракти, мати свій рахунок та встановлювати рівень заробітної плати без прив’язки до тарифної сітки, залучати додаткові кошти, співпрацювати з різними фондами тощо, – зазначає очільник обласної ради Віктор Овчарук. – Процес реорганізації медзакладів з бюджетної установи у комунальні некомерційні підприємства обласна рада розпочала ще з листопада минулого року. Реорганізовано практично усі медичні заклади обласної ради. На останньому пленарному засіданні підтримано створення ще двох комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я. Йдеться про перетворення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та Тернопільського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру».

Усі реформовані заклади охорони здоров’я підписуватимуть договір з Національною службою здоров’я України, яка і буде їх фінансувати за кожну реальну надану медичну послугу населенню. На часі – процедура оголошення конкурсів на посаду генеральних директорів комунальних некомерційних підприємств, яку проведе обласна рада. Генеральний директор визначатиме стратегічні напрямки діяльності комунального некомерційного підприємства, займатиметься його розвитком тощо. Згідно із статутами, кожне підприємство матиме і медичного директора, основна діяльність якого буде пов’язана саме з медичною сферою закладу. Це європейський досвід побудови діяльності закладу охорони здоров’я.

«Чим якісніші послуги надаватиме комунальне некомерційне підприємство, чим більше пацієнтів матимуть бажання у ньому обслуговуватися, тим більше коштів воно отримуватиме від НСЗУ. Відтак це стимулюватиме медиків, створюватиме здорову конкуренцію серед медичних закладів та підніме медицину на якісно вищий рівень», – переконаний Віктор Овчарук.

Три медичні заклади не підлягають реорганізації – це паталого-анатомічна служба, судово-медична експертиза та медико-соціальна експертиза. Вони не надають медичних послуг і будуть фінансуватися за іншим принципом, а саме з субвенції на утримання таких закладів.