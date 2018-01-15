Що тернопільські чиновники подарували на 95-річчя Ганні Федьків

Зовсім небагато на нашій землі проживає людей, які зберігають у пам’яті ланцюжок подій цілої епохи та можуть поділитись цими спогадами не тільки зі своїми ровесниками, а й передати їх наступним поколінням. Саме такою є жителька села Ігровиця , Тернопільського району , учасник Великої Вітчизняної війни Федьків Ганна Миколаївна, яка 11 січня відзначила своє 95 річчя.

Ганна Миколаївна пережила багато. Все життя добросовісно працювала, разом з чоловіком була вивезена до Німеччини де трудилася на фермі. В житті мала багато важких випробувань: непоправний біль втрати найрідніших людей, важкі недуги, воєнні роки. Але постійно жила з вірою та сподіваннями на те, що Бог завжди допоможе і підтримає у важкі хвилини, щирою молитвою просила у Всевишнього спасіння й підтримки.

З нагоди такої поважної дати ювілярку прийшли привітати голова сільської ради Галина Голик, зав. відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) Тернопільського району Оксана Палій, соціальний фахівець Тетяна Гушпет, соціальний робітник Галина Романечко та близькі. Багато теплих та щирих слів вдячності було сказано ювілярці, побажали міцного здоров’я та довголіття. Ганні Миколаївні вручили подяку «За стійкість і мужність у боротьбі за незалежність та розбудову української держави» і подарунки.

В свою чергу Ганна Миколаївна побажала гостям щастя, міцного здоров’я та мирного неба, – повідомляє прес-служба Терцентр Тернопільського району.

Поділіться:









