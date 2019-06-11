В одному з сіл Тернопільської області заборонили вживати воду з місцевого водопроводу

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області заборонили вживати воду з місцевого водопроводу мешканцям села Королівка Заліщицького району.

У зв’язку із незадовільними результатами лабораторних досліджень питної води з каптажу с. Королівка Заліщицького району з приводу підтоплення головний державний інспектор – начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василь Хомінець підписав розпорядження щодо обмеження використання води водопроводу с. Королівка, для питєво-господарських потреб (зокрема в дитячих дошкільних закладах, школах, закладах громадського харчування тощо) до приведення показників якості води вимогам ДССанПіНу 2.2.4-171-10.

У документі також йдеться про те, що директор КП «Заліщицький водоканал» зобов’язаний інформувати населення та решту споживачів послуги централізованого водопостачання (зокрема через засоби масової інформації, органи місцевого самоврядування тощо) про погіршення якості питної води, можливі ризики для здоров’я людей при її споживанні та надати рекомендації щодо використання води гарантованої якості з альтернативних джерел водопостачання, за крайньої потреби дану воду використовувати лише після кип’ятіння протягом 15хв.

КП «Заліщицький водоканал» зобов’язаний провести очищення та дезінфекцію каптажу, водопровідних мереж та споруд с.Королівка, а після очистки та дезінфекції забезпечити проведення досліджень взірців питної води за бактеріологічними та санітарно-хімічними показниками. До проведення дезінфекції і отримання результатів повторних досліджень води, заборонити її використання для питних потреб. Про вжиті заходи повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області через Заліщицьке районне управління ГУ ДПСС в Тернопільській області в термін до 13.06.2019р.