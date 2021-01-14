Як на Тернопільщині буде організована кампанія з вакцинації проти COVID-19

У вівторок, 12 січня, начальниця Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Ольга Ярмоленко провела нараду з генеральними директорами (головними лікарями) комунальних некомерційних підприємств – центрів первинної медико-санітарної допомоги за участі заступників Лідії Чайковської та Тетяни Скарлош, головного спеціаліста зі сімейної медицини управління охорони здоров’я ТОДА Марії Сельської, експерта за напрямком «Імунопрофілактика та епіднагляд вакцинокерованих інфекцій» УОЗ ТОДА, заступника генерального директора (головного лікаря) КНП «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я» ТОР Марії Павельєвої щодо проведення в області вакцинації від COVID-19.

Участь в нараді взяла і Головний державний санітарний лікар Тернопільщини, в.о. директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Оксана Чайчук.

Окрім того, йшлося про ситуацію з поширенням на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та інформування про маршрутизацію зразків для лабораторної діагностики ПЛР в лабораторний центр.

Проінформовано, що напрацьовано та розроблено перелік мобільних бригад на три новоутворені райони області – Чортківський, Кременецький і Тернопільський. Їх плановано одинадцять.

У Чортківському районі працюватимуть п’ять таких мобільних бригад, у Кременецькому – одна, у Тернопільському – три.

– Наразі нами згенеровано такий перелік. Ми прорахували кожен крок у подальших діях, аби всі громадяни мали доступ до вакцини, а вакцинація проходила чітко і злагоджено, — зазначила начальниця управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

За словами очільниці УОЗ, кожна мобільна бригада складатиметься з лікаря, медсестри, водія, а також при потребі двох додаткових працівників – ще одного лікаря та однієї медсестри.

Йшлося і про спроможність холодового ланцюга для зберігання вакцин із вимогами зберігання від -8°C до -2°C. Ольга Ярмоленко повідомила, що, УОЗ опрацьовує всі етапи логістики, аби повноцінно забезпечити та провести багаторівневу кампанію з вакцинації проти COVID-19 в області.

На тому, що вакцинація проти COVID-19 в області відбудеться планово і згідно вимог МОЗ, наголосила віднедавна експерт за напрямком «Імунопрофілактика та епіднагляд вакцинокерованих інфекцій» управління охорони здоров’я ТОДА, заступник генерального директора (головного лікаря) КНП «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я» ТОР Марія Павельєва.

– Звісно, така масштабна вакцинація проводитиметься вперше – зазначила Марія Миколаївна. – Але вона буде виключно добровільною. Держава дає нам можливість вакцинуватись та відповідно, сприяти формуванню імунітету.

Зі свого боку, ми наполегливо радитимемо пройти вакцинацію проти COVID-19.

До цього часу нам усім потрібно підготуватись, комунікуючи та координуючи даний процес наразі дистанційно.

Окрім того, керівникам центрів первинної медико-санітарної допомоги роз’яснено інформацію щодо розподілу та переліку закладів, які додатково отримають пробірки для відбору зразків біологічного матеріалу від хворих та з підозрою на COVID-19.

Додамо, що координувати процес проведення кампанії з вакцинації буде оперативний штаб МОЗ із реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації. Його очолює Міністр охорони здоров’я. https://uozter.gov.ua/…/news-1-21-3107-uoz… Уже визначено Дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19, яка готувалася за участю профільних фахівців — національних і міжнародних експертів у сфері громадського здоров’я та імунізації, а також Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики. Її можна переглянути в матеріалі – https://uozter.gov.ua/…/news-1-21-3107-uoz… Ситуація з протидії поширенню коронавірусу у Тернопільській області знаходиться на постійному контролі облдержадміністрації та управління охорони здоров’я облдержадміністрації.