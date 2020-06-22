Тернопільщина в аутсайдерах через боротьбу з коронавірусом

Тернопільська область потрапила у останню п’ятірку областей відповідно до рейтингу за виконанням заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу, який склав Уряд. Так, Тернопільська ОДА отримала лише 15 балів з 35, – повідомляє ДІЙ – Тернопіль.

Ці показники були розділені за двома великими напрямами: виконання доручень Уряду та виконання доручень Прем’єр-міністра. Зокрема, здійснювався моніторинг виконання таких рішень Уряду:

🔷 дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей;

🔷 ситуація з забезпеченням обсервації;

🔷 ситуація в лікарнях стосовно виплат зарплат;

🔷 соціальний захист під час карантину.

Також здійснюється моніторинг виконання таких рішень Прем’єр-міністра:

🔷 відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішенням Державної комісії та регіональних комісій ТЕБ та НС;

🔷 організація та проведення дезінфекційних заходів в регіонах;

🔷 забезпечення ПЛР тестування населення на коронавірус.