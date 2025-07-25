Тернопіль відзначив випускників з найвищими результатами на НМТ

Тернопіль відзначив випускників, які продемонстрували найвищі результати національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році. Урочисте вручення грошових сертифікатів відбулося за участю міського голови Сергія Надала.

«Ви – вже не майбутнє, ви – сьогодення України. Саме від вас залежить, якою буде наша держава завтра. Ваше покоління – це ті, хто творитиме нову, сильну та успішну Україну. І наскільки успішними будете ви – настільки успішною буде й наша країна. Щиро вітаю вас із чудовими досягненнями! Нехай попереду буде ще більше перемог та звершень», – звернувся до випускників Сергій Надал.

Цьогоріч вражаючі результати показали 26 учнів, які набрали 200 балів з одного предмета під час основної сесії НМТ. Це ті, хто продемонстрував високий рівень знань і підготовки.

Максимальний результат — 600 балів (по 200 з трьох предметів) — отримав один випускник. Ще троє учнів склали два предмети на 200 балів і отримали по 400 балів. Інші 22 випускники отримали 200 балів з одного предмета.

Випускники, які досягли таких високих результатів, були нагороджені грошовими преміями:

За 200 балів з одного предмета – 4 000 грн;

За 200 балів з двох предметів – 8 000 грн;

За 200 балів з трьох предметів – 16 000 грн.

Цей захід став не лише святом для молодих талантів, а й важливим кроком на шляху до підтримки й розвитку інтелектуального потенціалу міста та країни.