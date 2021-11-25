На Тернопільщині минулої доби від коронавірусу померли семеро людей

Сім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 23 листопада.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:

1 – жінка 65 р., с. Кам’янки Тернопільський район;

2 – жінка 65 р., с. Бурканів Тернопільський район;

3 – жінка 80 р., м. Чортків;

4 – чоловік 66 р., Тернопільський район;

5 – жінка 66 р., Тернопільський район;

6 – чоловік 69 р., Тернопільський район;

7 – чоловік 93 р., Тернопільський район.

Загалом за минулу добу в області зареєстровано 338 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 553 осіб.