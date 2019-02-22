Тернопільська міська рада назвала сквер поблизу площі Героїв Євромайдану «Сквером Волонтерів пам‘яті Віктора Гурняка»

Сесія Тернопільської міської ради прийняла рішення про присвоєння скверу поблизу площі Героїв Євромайдану назви «Сквер Волонтерів пам`яті Віктора Гурняка». Про це повідомив депутат міськради Назар Зелінка.

“Ініціативу облаштування «Скверу Волонтерів пам’яті Віктора Гурняка» на площі Героїв Євромайдану на місці існуючого безіменного та необлаштованого скверу ми спільно з дружиною Вітька Ira Gurniak та його сестрою Olka Gurniak подали в кінці 2016 року, – пише на своїй сторінці в Фейсбуці Назар Зелінка. – Після чого проводилися громадські слухання. Концепцію громадського простору створили молоді архітектори-урбаністи громадської ініціативи «URBAN.te». Міська рада в 2017 році провела капітальний ремонт і благоустрій скверу згідно розробленого проекту”.

За словами Назара Зелінки, цей сквер увіковічнить неоціненний вклад усіх волонтерів у майбутню перемогу! Цю ініціативу підтримали найбільші волонтерські організації Тернополя.

Довідково: Viktor Gurniak (псевдо «Гарт») народився 8 червня 1987 в с. Городниця Гусятинського району Тернопільської області. 1994 року пішов у перший клас Тернопільської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №27 , під час навчання у школі був активним учнем, був вихованцем Тернопільського Пласту. Після закінчення дев’ятого класу школи продовжив навчання в технічному коледжі ТДТУ ім. І. Пулюя (тепер ТНТУ ім. І. Пулюя). У 2004 році став одним із співзасновників та першим курінним куреня ч.77 ім. Івана Гавдиди. Згодом стає членом 15 куреня УСП «Орден Залізної Остроги» ім. Святослава Завойовника. Керував інформаційною ділянкою в Тернопільському ПЛАСТі. Був активним учасником Майдану Революції Гідності. Згодом Віктор, як волонтер, збирав кошти і закуповував необхідні речі, допомагав із транспортуванням і самостійно доправляв вантажі, забезпечуючи необхідним спорядженням бійців «Айдару» та інших батальйонів у зоні АТО. У липні Віктор став співзасновником воєнно-патріотичної організації «Український легіон». У вересні 2014 року пішов служити добровольцем у батальйон «Айдар». 19 жовтня 2014р. (с-ще Сміле Слов’яносербського району Луганської області) український фотокореспондент, пластун, волонтер, військовик, боєць 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Міністерства оборони України загинув під час виносу тіла пораненого бійця в зоні АТО.