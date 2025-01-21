Людям з 2 та 3 групою інвалідності хочуть скасувати виплати, – нардеп з Тернополя

Кабінет Міністрів хоче скасувати виплати людям з 2 та 3 групою інвалідності, натомість запровадити для 1 групи велику суму виплати.

Про це в інтерв’ю Українським Новинам розповів перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутат Верховної Ради від фракції “Батьківщина” Михайло Цимбалюк.

“Уряд поки що говорить такі речі, які не обговорюються навіть з депутатами, під які потрібно ухвалювати закони. Різні розмови ходять, поки що я серйозності реформи соціального захисту не бачу. Я не сприймаю реформу як таку, щоб просто в когось забрати гроші. Це неправильний підхід”, – розповів він щодо майбутньої реформи соцполітики.

На його переконання, влада має бути готова до збільшення кількісті ветеранів та осіб з інвалідністю, яким треба не тільки дати соціальну допомогу, а й створити умови для працевлаштування.

“Я розумію, що особа з інвалідністю у другої групи отримує приблизно 2 тис. гривень. За ці кошти неможливо вижити. Коли кажуть, що особа з інвалідності першої групи буде отримувати 20 000, окей, а друга, третя – нічого, то це неприйнятно. Хоча би залишіть цей мінімум, бо дійсно немає де брати гроші. Створіть умови, щоб людина могла працевлаштуватися”, – зазначив Цимбалюк