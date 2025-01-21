На Тернопільському ставі небезпечний лід, але рибалки все одно ризикують своїм життям

Станом на сьогодні, лід на плесі Тернопільського ставу нестійкий, його товщина подекуди досягає лише 6 см, а в окремих місцях він взагалі відсутній. Незважаючи на це, деякі рибалки все одно ризикують своїм життям.

Коли крига безпечна? • Для однієї людини: товщина криги має бути не менше 7 см . • Для групи людей: 15 см і більше. • Безпечна крига : прозора, з блакитним чи зеленкуватим відтінком. • Небезпечна крига : біла, жовта, чи тьмяна. Уникайте криги під час відлиги!

Правила безпеки для зимових рибалок: 1. Перед виходом перевіряйте товщину льоду. 2. Використовуйте палицю чи льодобур для перевірки міцності перед собою. 3. Розміщуйтеся на відстані 3–4 метрів від інших рибалок. 4. Майте із собою мотузку (10–15 м), рятувальний жилет і металеві шипи.

Що робити, якщо провалилися під лід? 1. Зберігайте спокій. Паніка послабить вас. 2. Розкидайте руки в сторони , щоб утриматися на поверхні. 3. Поверніться в сторону, звідки прийшли — там крига міцніша. 4. Повільно вибирайтеся, спираючись грудьми на край льоду. Використовуйте шипи або палицю. 5. Перекочуйтеся чи повзіть до берега .

Як допомогти іншому? 1. Не біжіть до постраждалого! Наближайтеся поповзом. 2. Використовуйте довгу палицю, мотузку чи шарф для допомоги. 3. Тримайте дистанцію: підповзіть на 3–4 м до краю ополонки, киньте палицю, мотузку або шарф. 4. Після порятунку: допоможіть зігріти постраждалого, зніміть мокрий одяг, загорніть у ковдру, викличте лікарів.

Дотримуйтеся цих простих правил, щоб зима була безпечною та радісною! Бережіть себе та близьких