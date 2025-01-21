Трамп підписав указ про смертну кару

Президент Дональд Трамп підписав указ, який зобов’язує генерального прокурора США забезпечити наявність достатньої кількості препаратів для смертельних ін’єкцій у штатах, де практикується смертна кара. Документ також передбачає активне просування смертної кари на федеральному рівні.

Згідно з наказом, Міністерство юстиції має не лише вимагати смертної кари у відповідних випадках, але й підтримувати штати, які стикаються з нестачею препаратів для виконання страт. Також наказ зобов’язує федеральний уряд сприяти скасуванню судових прецедентів, що обмежують застосування смертної кари.

“Найважливіша відповідальність уряду полягає в тому, щоб захистити своїх громадян від огидних дій, і моя адміністрація не потерпить спроб поставити в глухий кут і скасувати закони, які санкціонують смертну кару проти тих, хто вчиняє жахливі акти насильства проти американських “, — зазначено в тексті указу.

Адміністрація Трампа вже проводила 13 федеральних страт під час його першого терміну, що стало рекордним показником серед сучасних президентів США. У своїй промові, оголошуючи про участь у президентських виборах 2024 року, Трамп закликав до введення смертної кари для торговців наркотиками та контрабандистів.

Рішення про поновлення федеральних страт очікувалося після того, як у 2021 році колишній генеральний прокурор Меррік Гарленд ввів мораторій на їх виконання. Наказ Трампа також передбачає відновлення використання протоколу смертельних ін’єкцій пентобарбіталом, прийнятого під час його першого президентського терміну. Цей протокол може бути переглянутий новим генеральним прокурором.

На цю мить у федеральній камері смертників залишаються троє засуджених: Ділан Руф, винний у вбивстві дев’яти темношкірих вірян церкви в Південній Кароліні у 2015 році; Джохар Царнаєв, який здійснив бомбардування на Бостонському марафоні у 2013 році; та Роберт Бауерс, який у 2018 році застрелив 11 людей у синагозі “Дерево життя” в Піттсбурзі.

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