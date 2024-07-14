01:08 | 15.07.2024
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На Тернопільщині перевернувся автобус з паломниками

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На Тернопільщині автобус з паломниками потрапив у ДТП: поліцейські встановлюють обставини події

Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію 102 14 липня близько 8 години. Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

У автобусі перебувала 41 особа, які їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю.

Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється.

На місці події працюють поліцейські, медики, рятувальники.

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