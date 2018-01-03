Михайло Безпалько 60 років працює… Дідом Морозом!

Усім відомо, що у новорічну пору трапляються дива. От і нам пощастило зустрітися з найсправжнісіньким Дідом Морозом. Михайло Безпалько працює актором Тернопільського академічного театру імені Т. Г. Шевченка, його ім’я внесено в національний реєстр рекордів України за найбільшу кількість зіграних ролей в образі Діда Мороза. Для нього вже стало традицією напередодні новорічних свят перевтілюватись у бородатого чарівника і дарувати оточуючим посмішки та радість.

60 років в образі Діда Мороза

– Пане Михайле, коли Ви вперше втілилися в образ Діда Мороза?

– У мене був добрий наставник Іван Олександрович Яроцький, він повірив у мене як у казкового персонажа. В цю роль я, як кажуть, «увійшов» ще в далекому 1957 році. Саме тоді було відкрито нове приміщення тернопільського театру. Уявіть собі, по три вистави в день з 25 грудня по 10 січня. У той час на святкову ялинку приходило до 700 дітей. Стільки поколінь виросло, вже й бабусі, яких я колись вітав, приводять своїх онуків (посміхається, – авт.).

– Чи доводилось Вам втілюватися в образ Діда Мороза за межами сцени, перед власними дітьми?

– Певний час приходив додому в цьому образі. Але знаєте, як кажуть, а очі то батькові, як їх не ховай…

– Усі діти вірять у Дідуся Мороза? Якщо дитина з підозрою на Вас дивиться, намагаєтесь переконати її, що Ви справжній?

– Для того, щоби дитина повірила в Діда Мороза, потрібно спочатку подарувати їй теплоту свого серця. Найперше це повинна зробити мати, а від неї вже й до дитини йде настрій. Я намагаюся підібрати ключик до кожного. Але насамперед віра у святкове диво залежить від батьків. Знаєте, ми добрі лікарі один для одного. От дитинка прийшла задоволена, радісна з ялинки, і мамі вже від цього добре, мама поділилася цим із татусем, і так по колу енергією доброю ділимось.

– А за бороду часто намагаються впіймати?

– Бувало, але знаєте, я дітей не боюсь, боюся дорослих (посміхається, – авт.).

– Діти чому більше радіють – тому що Дід Мороз прийшов чи подарунку, який він приніс?

– Я думаю, що це взаємопов’язано. Але, безперечно, отримати подарунок із рук Діда Мороза приємно кожному. Твори добро і воно тобі повернеться. А ще діти радіють Снігурці. Якщо гарна Снігурка, то Дідусю Морозу залишається 40% роботи. Снігурка і Дід Мороз – це одне ціле, невід’ємне одне від одного.

– Що Ви даруєте неслухняним дітям? І чи варто їм взагалі чекати подарунків?

– А чи треба про це говорити в такий день? Звісно, бувають неорганізовані діти, не можуть засвоїти ту чи іншу програму… Та не можна це тавро вішати на дитину. Не треба вчителям і дорослим у такому контексті про це говорити. Недоліки спершу необхідно вміти знаходити в собі, а не в дітях. Я керуюся принципом: хто нечемний, той виправиться після Нового року. Мабуть, саме таким чином треба достукуватись до дитини.

«На дітях не потрібно економити, вони – наше майбутнє»

– Час минає, ми змінюємось. Чи змінюються самі діти, їхні побажання з кожним роком?

– Знаєте, колись я ранок проводив 25 хвилин, а подарунки роздавав годину. Тепер усе навпаки, годину веду ранок, а 5 хвилин роздаю подарунки. Змінюються, звісно, все розвивається, діти більш допитливі. А побажання? Вони очікують казки та дива. Я розумію, зараз важкий час, але ж можна не випити пива з друзями чи не посидіти у кафе кілька разів, а зробити дитині чудовий подарунок, той, на який вона заслуговує. Скажу одне: на дітях не потрібно економити, вони – наше майбутнє.

– До дорослих у ролі Діда Мороза приходили?

– Аякже, і дорослим необхідна казка та новорічні дива.

– Який найбільш незвичайний подарунок доводилося вручати?

– Коли бачиш усміхнене обличчя дитини, то кожен подарунок є незвичайний. Був випадок, що я дитині подарував морозиво. Через деякий час її батько запитує, що ж це за морозиво було, бо маля вже другий тиждень з цією паличкою від морозива спить. Тому якщо подаровано від щирої душі, то подарунок буде казковим, особливим та незвичайним.

«Заряд дають діти, їхні посмішки та сміх»

– Зараз на вулицях у новорічну пору можна зустріти безліч бороданів у червоних шубах. Чи кожен може бути Дідом Морозом, які професійні якості необхідно для того, щоби стати саме тим – справжнім?

– Кожна професія має свою специфіку. Для прикладу, можна закінчити водійські курси, але від того не стати добрим водієм, потрібно відчувати машину. Людина повинна бути на своєму місці. Роль Діда Мороза полягає не лише в тому, щоби вручити подарунки, а й створити святкову та казкову атмосферу. А коли борода вліво, шапка вправо, людина затинається, не може нічого сказати, це вже якось не по-святковому. Потрібно зацікавити дітей, розмовляти з ними без відповідної підготовки, досвіду і хисту важко. Знаєте, вважаю себе найщасливішим чоловіком на світі. Я маю стільки спілкування з дітьми в році, як ніхто інший. Це мені як дар Божий їхні посмішки, щасливий сміх і коли оченята світяться. Якщо тебе кличуть і ти потрібний – це надзвичайно приємно.

– Чи є у Вас якісь правила або обмеження, коли перебуваєте у ролі Діда Мороза?

– Немає такого. Діти забавляються, діти приймають, приходиш буває на 5 хвилин, а засидишся годину, втрачаєш відчуття часу від тієї радості.

– А звідки Ви берете свій репертуар? Він змінюється?

– Мені заряд дають діти, їхні посмішки та сміх. Сценаріїв останнім часом уже не пишу, користуюся старим багажем, експериментую. Усе залежить від ситуації, є вірші для будь-якої епохи, написані дуже розумно, так само і з піснями. Є багато хороших пісень українських, які, на жаль, не набули такої популярності. Ось, для прикладу, «Білий снігу-сніженьку, простели доріженьку від хати до хати, Новий рік стрічати!» (наспівує).

– А як щодо новорічного дива? У Вас в житті воно було?

– Ой багато було. Кожного року диво!

«Мрію, щоби кожна сім’я була повною»

– Про що у Новий рік мріє Дід Мороз?

– Найперше – це щоби діти і батьки були веселі й здорові. Хочеться, аби батьки більше приділяли часу своїм дітям. Знаєте, зараз часто залишають дітей на дідуся з бабусею, але це не те. Вони більше шкоду роблять, бо не гримнуть на дитину, коли потрібно, бо ж це дорогий онук чи онучка. Батьки знають критерії. Сумно спостерігати картину, коли батьки поїхали за кордон, як дитина пішла в 1 клас, а приїздять на весілля. Мрію, щоби кожна сім’я була повною, з мамою й татом, які дарують дітям свою любов та тепло.

– Які настанови та побажання Дід Мороз приготував для наших читачів на наступний 2018 рік?

– Хотілось би всім сказати, щоби в кожній родині по всій Україні радостей було багато, щоб людей єднало свято, щоб довголіття всім бажали, щоб на душі було не пусто і в кишені було густо, щоб вітання були щирі, щоб жили всі в злагоді і мирі. Хай з року в рік так буде, з Новим роком хочу привітати, люди! Тож з роси вам і води, щоб не знали ви біди…

Вікторія Ушакова