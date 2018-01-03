Тернопільські гімназисти «зліпили» сніговика з пластикових стаканчиків

Взимку немає снігу, а хочеться зліпити сніговика? Для вихованців Тернопільської Української гімназії їм. І. Франка це не проблема. Коли є фантазія і бажання, можна втілити будь-яку ідею. І їхній сніговик із пластикових стаканчиків є тому підтвердженням. На перший погляд здається, що з такою великою фігурою впорається тільки досвідчений майстер, але практика показує, що подібна творча розвага під силу й тернопільнипільським гімназистам.

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