У Тернополі відзначили 130-ту річницю Дня народження Патріарха Йосифа Сліпого

Сьогодні, 17 лютого, минає 130-та річниця з Дня народження Верховного Архиєпиископа Української Греко-Католицької Церкви, багаторічного політичного в’язня радянських концтаборів Йосифа Сліпого.

З цієї нагоди на території Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ в Тернополі, де встановлено пам’ятник Патріарху, відбулося покладання квітів та пам’ятний молебень на честь священнослужителя.

Також вчора, 16 лютого, у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулися науково-краєзнавчі читання, присвячені 130-річчю від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого. Захід відбувся під гаслом «Патріарх Йосиф Сліпий — будівничий української церкви, духовний провідник нації». Учасники озвучили тематики, які представляють дитинство та юність Йосифа Сліпого, його діяльність як ректора Богословської академії, будівничого Церкви, мецената, а також роки заслання та терпінь, римський період, діяльності як Кардинала тощо.

Довідка. Патріарх Йосиф Сліпий (прізвище при народженні – Коберницький – Дичковський) -український церковний діяч, єпископ Української греко-католицької церкви, кардинал римо-католицької церкви. З 1 листопада 1944 року – Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський, з 23 грудня 1963 року – Верховний Архиєпископ Львівський-предстоятель Української греко-католицької церкви.



