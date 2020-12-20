На Тернопільщині автомобіль перекинувся на дах (фото)

20 грудня в селі Чабарівка Гусятинського району відбулось перекидання легкового автомобіля у кювет власник якого не справився з керуванням транспортним засобом. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

На місце події було направлено рятувальне відділення. Прибувши на виклик, рятувальники встановили, що автомобіль перекинутий на даху, власник авто вибрався власними силами. Працівники служби порятунку огородили місце транспортної пригоди та вжили заходів щодо попоредження виникнення пожежі, здійснили перекидання авто на колеса за допомогою лебідки. Власника автомобіля передано працівникам медичної служби.