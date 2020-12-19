На Тернопільщині внаслідок зіткнення трьох автомобілів постраждало немовля

Дорожньо-транспортна пригода сталась 18 грудня на автодорозі М-19, поблизу с. Заруддя Збаразького району. Тут, близько 11.30 годин, зіткнулись відразу три автомобілі: «Daewoo Lanos», «Skoda Rapid» та «Citroen Jumpy».

Найбільше не повезло пасажирам «Citroen Jumpy», адже в автомобілі, на руках в мами перебувало двомісячне немовля. Кажуть, що від удару дитина вилетіла з машини. Внаслідок ДТП хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму та був госпіталізований в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню.