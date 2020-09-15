На Тернопільщині зіткнулись односельчани з Хмельниччини

Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 вересня в с. Осники Лановецького району. Треба ж було так статися, що близько 20.00 годин, тут не розминулись жителі сусіднього села Лисогірка, що розташоване за річкою Жердя, але вже в Хмельницькій області.

В аварії прийняли участь автомобіль «ВАЗ 21063» та мотоцикл «Lifan». Найбільше постраждали ті, хто перебував на мотоциклі – 19-річний водій та його 20-річна пасажирка, жителька м. Ланівці. Їх обох, з травмами голови та переломами ніг госпіталізували в Лановецьку районну лікарню.