У Тернополі депутати знищують чергову зелену зону

Залишки зелених зон мікрорайону вулиці Чернівецької продовжують знищувати земельними схемами.

18 грудня на сесії Тернопільської міської ради виносилось питання передачі трьох великих ділянок у власність приватним особам.

Безкоштовно під так зване “садівництво” передано ділянки:

6110100000:09:008:0065 (Медведєвій Ольгзі Василівні)

6110100000:09:008:0064 (Макоді Надії Степанівні)

6110100000:09:008:0066 (Король Оксані Іванівні)

Цікавим є те, що коли на сесії дупатат від “Сили людей” Іван Сороколіт запитав у автора рішення і міського голови чи це дійсно віддається частина зеленої зони поряд з заправкою “ОККО”, яка є захисною смугою для густонаселеного мікрорайону вулиці Чернівецької від загазованої і перевантаженої великої дорожньої розв’язки вул.Микулинецька-Будного, то у відповідь прозвучала відверта брехня: “Ні. Це не там. Це інша ділянка”.

Довідково зазначу, що віддані земельні ділянка загальною площею 0,15га знаходяться в дуже комерційно привабливому місці. Орієнтовна ринкова вартість близько 4 млн. грн. На жаль, за те щоб завадити черговій земельні оборудці проголосували лише депутати від Сила Людей Тернополя, – каже Іван Сороколіт.

Поіменне голосування згодом.