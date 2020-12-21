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У Тернополі депутати знищують чергову зелену зону

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Залишки зелених зон мікрорайону вулиці Чернівецької продовжують знищувати земельними схемами. 

18 грудня  на сесії Тернопільської міської ради виносилось питання передачі трьох великих ділянок у власність приватним особам.
Безкоштовно під так зване “садівництво” передано ділянки:
6110100000:09:008:0065 (Медведєвій Ольгзі Василівні)
6110100000:09:008:0064 (Макоді Надії Степанівні)
6110100000:09:008:0066 (Король Оксані Іванівні)
Цікавим є те, що коли на сесії дупатат від “Сили людей” Іван Сороколіт запитав у автора рішення і міського голови чи це дійсно віддається частина зеленої зони поряд з заправкою “ОККО”, яка є захисною смугою для густонаселеного мікрорайону вулиці Чернівецької від загазованої і перевантаженої великої дорожньої розв’язки вул.Микулинецька-Будного, то у відповідь прозвучала відверта брехня: “Ні. Це не там. Це інша ділянка”.
  • Довідково зазначу, що віддані земельні ділянка загальною площею 0,15га знаходяться в дуже комерційно привабливому місці. Орієнтовна ринкова вартість близько 4 млн. грн. На жаль, за те щоб завадити черговій земельні оборудці проголосували лише депутати від  Сила Людей Тернополя, – каже Іван Сороколіт. 

Поіменне голосування згодом.

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