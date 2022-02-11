09:00 | 11.02.2022
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На Тернопільщині біля Дністра помітили двох рідкісних хижих птахів

marta 0 Views Прокоментуй!

На території національного природного парку “Дністровський каньйон” зафіксували орлана білохвостого, який занесений до Червоної книги України.

Двох птахів цього виду побачили над Дністром в урочищі Криве поблизу Заліщиків. Про це розповів працівник цього парку Олександр Вікирчак, пише Суспільне.

Орлан білохвостий – це хижий птах. Розмір його крил сягає двох метрів. Гніздяться птахи біля великих водойм. В Україні найбільшу кількість цих птахів зафіксували поблизу Дніпра, каже Олександр Вікирчак.

Раніше представників цього виду на Тернопільщині не фіксували, каже Олександр Вікирчак. Минулого року краєзнавець Ігор Нагірний у селі Хмелева на Івано-Франківщині виявив двох дорослих птахів цього виду. Йомовірно, звідти птах й прилетів на Тернопільщину.

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