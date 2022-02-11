На Тернопільщині біля Дністра помітили двох рідкісних хижих птахів
На території національного природного парку “Дністровський каньйон” зафіксували орлана білохвостого, який занесений до Червоної книги України.
Двох птахів цього виду побачили над Дністром в урочищі Криве поблизу Заліщиків. Про це розповів працівник цього парку Олександр Вікирчак, пише Суспільне.
Орлан білохвостий – це хижий птах. Розмір його крил сягає двох метрів. Гніздяться птахи біля великих водойм. В Україні найбільшу кількість цих птахів зафіксували поблизу Дніпра, каже Олександр Вікирчак.
Раніше представників цього виду на Тернопільщині не фіксували, каже Олександр Вікирчак. Минулого року краєзнавець Ігор Нагірний у селі Хмелева на Івано-Франківщині виявив двох дорослих птахів цього виду. Йомовірно, звідти птах й прилетів на Тернопільщину.