Відійшов у вічність молодий викладач ЗУНУ Іван Кіт

Сумна звістка сколихнула академічну спільноту Західноукраїнського національного університету, повідомляють у навчальному закладу.

Відійшов у вічність Кіт Іван Романович, викладач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління факультету комп’ютерних інформаційних технологій ЗУНУ.

Іван народився 10 травня 1998 року у селі Торгановичі Старосамбірського району Львівської області.

У 2017 році з відзнакою закінчив Самбірський технікум економіки та інформатики, продовжив навчання у Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю «Комп’ютерні науки». У 2020 році отримав диплом магістра із відзнакою.

З 2021 року навчався в аспірантурі Західноукраїнського національного університету.

Дотепер працював викладачем кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління факультету комп’ютерних інформаційних технологій ЗУНУ.

Кіт Іван Романович був справжнім фахівцем у сфері інформаційних технологій, активно займався науковою діяльністю, брав участь у конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів, провадив профорієнтаційну діяльність.

Іван був щирим, товариським, комунікабельним, його любили та поважали студенти й колеги.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Івана. Поділяємо гіркоту непоправної втрати усіх, хто знав, любив і поважав Івана.

Разом із рідними та близькими переживаємо горе.

Світла пам’ять!