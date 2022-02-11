Як відрізнити перелом від забою?

Отримати травму дуже легко, особливо в зимовий час, коли підступний лід «збиває» з ніг на кожному розі. Але й у теплий час можуть впасти як дорослі, так і діти. При цьому можна просто забитися, а часом можна отримати дуже серйозну травму. Але шоковий стан не завжди дає нам тверезо дивитися на стан речей. Тому в цій темі ми хочемо знайти відповідь, як відрізнити забій від інших видів травм.

Як відрізнити забій від перелому, тріщини за зовнішніми ознаками?

Будь-яке захворювання чи травма має характерну симптоматику, на основі якої і ставиться діагноз. Але часом дуже важко відрізнити забій від інших ушкоджень. Особливо, якщо ви не маєте рентгенівського зору. Тому ми пропонуємо вивчити зовнішні характерні риси поширених і схожих лише на перший погляд травм.

Важливо: Падати треба правильно! Якщо відчуваєте, що не можете утримати рівновагу, згрупуйтеся. Нагадаємо, що для цього необхідно максимально притиснути лікті та сховати підборіддя. У жодному разі не варто виставляти руки чи ноги! При цьому падати краще на бік, щоб не травмувати обличчя. А ще – намагайтеся максимально розслабити м’язи, тоді удар буде не таким травмонебезпечним.

Основні риси чи як відрізнити забій?

Удар – це закрите травмування тканин чи органів без порушення цілісності кісткової структури.

Зазвичай супроводжується такими показниками:

Біль – повністю залежить від сили травмування м’яких та твердих тканин та вашого особистого критерію витривалості. Як правило, через добу біль вже трохи зменшується та не має різкого характеру;

при сильному ударі можливе повне оніміння постраждалих частин тіла. У цьому випадку можливий розрив еластичних та м’язових тканин;

гематома може бути достатньо насиченого кольору та чималого розміру, якщо дуже сильно постраждали судини. Але вона завжди йде єдиною плямою;

виникає набряк на місці забиття, який може бути викликаний скупченням рідини або синця. Він у першу добу значно збільшується, але потім, як правило, може трохи вщухнути.

Відмінна риса – можливість рухати кінцівками, якщо вони постраждали, або іншими частинами. Так, це буде боляче, але через зусилля це можна зробити.

Важливо: Набряк при дуже сильному забитому місці в деяких випадках може триматися відносно довго! Впливає ще й індивідуальна чутливість і здатність до самовідновлення.

Яка ж симптоматика у разі перелому?

Згадаймо, що перелом – це вже руйнація цілісності кісткової тканини або окістя. Він може бути у закритій та відкритій формі.

При відкритому переломі відразу стає зрозуміло, що це таке. Адже з рани нерідко можуть стирчати уламки кістки. При цьому відбувається сильне деформування будь-якої частини тіла.

Із закритою формою справи трохи складніші. Залежно від ступеня, форми та величини пошкодження кісткових тканин, з’являються різні симптоми перелому:

у момент кісткового розлому людина відчуває пронизливий біль. Але на відміну від забиття, через деякий час він не меншає, навпаки – посилюється;

сильно і швидко збільшується набряклість оточуючих тканин;

як правило, у місці перелому з’являється гематома, яка теж поступово стає більш помітною;

Дуже важливою відмінною характеристикою є крепітація, тобто характерний звук хрускоту кісткових уламків!

Як відрізнити забій та перелом від тріщини?

Існує ще таке поняття, як тріщина кістки. Але по суті, це той самий перелом, при якому цілісність кістки порушується не повністю. Симптоми в даному випадку такі ж, як при будь-якій подібній травмі – біль, набряк та гематома у місці травми.

Ось у цьому і підступність тріщини! Ця симптоматика може бути схожою за своїм характером і на забій, і на перелом. Але є невелика підказка – біль від тріщини не вщухне, доки ви не пройдете курс лікування.

За характером неприємні відчуття можуть бути і тупими, і пульсуючими, і дуже різкими. Особливо якщо йде навантаження на це місце. Але в стані спокою занепокоєння можуть бути зовсім відсутніми!

Чи може перелом бути без болю?

Відповідь ствердно-позитивна – так! Існують форми переломів, при яких больові симптоми та порушення функцій не дуже виражені або слабо виражені.

Важливо: сплеск адреналіну або шоковий стан може заглушити біль від перелому.

При будь-якій підозрі на перелом кінцівку потрібно щільно зафіксувати до надання медичної допомоги, щоб не змістити ще більше уламків, і не пошкодити нервові закінчення та судини.

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