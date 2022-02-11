«УДАР Віталія Кличка» пропонує без зволікань скасувати ПДВ на продукти харчування

Минулого року в Україні суттєво зросли ціни на продукти харчування, у тому числі – соціально значущі: найбільше подорожчали цукор – на 88% (у виробництві якого газ становить 70 % витрат) та соняшникова олія — на майже 90 %.

У партії «УДАР Віталія Кличка» наголошують, що ПДВ з джерела наповнення бюджету став джерелом багатомільярдної корупції, на якому гріють руки чиновники податкової та Мінфіну.

УДАРівці вважають, що можливість у ручному режимі повертати чи не повертати ПДВ по суті перетворює посадових осіб фіскальних органів на людей, від яких залежить безперебійна робота підприємств з мільярдними оборотами.

– Через податкові «скрутки» держава регулярно втрачає до 60 млрд грн на рік. Через шахрайство з ПДВ довіру до цього податку значно підірвано, а сам порядок сплати податку чимало експертів називають згубним для бізнесу через необхідність сплачувати його до отримання доходу, – зазначили в «УДАРі Віталія Кличка».

Для захисту українців експерти «УДАРу Віталія Кличка» пропонують запровадити нульову ставку ПДВ на соціальні продукти харчування, на житлово-комунальні послуги та енергопостачання для населення. Це дозволить реально знизити ціни на них до 20 %.

– Йдеться про окремо визначений перелік «соціальних продуктів» – хліб, молоко, окремі види м’яса або на товарний ланцюжок для виробництва конкретних продуктів. Це також дозволить стимулювати попит на товари українського виробництва. Така практика існує в багатьох країнах Європи, – пояснили в «УДАРі Віталія Кличка».

Також, на думку УДАРівців, доцільно скасувати ПДВ на всі продукти, вироблені в Україні. Заміна податку з обігу (ПДВ) на податок з продажу, що стягується в момент сплати за товари чи послуги, значно спростить життя українському бізнесу.

– Від нерозважливості й некомпетентності влади страждають українські громадяни, а бізнес не має ресурсів для розвитку, тож не потрібно зволікати. Скасуванням ПДВ на продукти харчування влада продемонструє, що реально бореться з корупцією, а не наживається на ній, – резюмували в партії.