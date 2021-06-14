На Тернопільщині внаслідок ДТП троє людей опинились в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 червня на автодорозі Тернопіль – Івано-Франківськ поблизу с. Зелена Бучацької територіальної громади Чортківського району. Близько 19.00 годин 67-річний житель м. Тернопіль, не впорався з керуванням автомобіля «Daewoo Lanos», з’їхав у кювет та допустив перекидання транспортного засобу.

Внаслідок ДТП постраждали троє осіб: сам водій та його пасажири. Всіх потерпілих, з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Бучацьку лікарню.