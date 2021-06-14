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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На Тернопільщині внаслідок ДТП троє людей опинились в лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 червня на автодорозі Тернопіль – Івано-Франківськ поблизу с. Зелена Бучацької територіальної громади Чортківського району.  Близько 19.00 годин 67-річний житель м. Тернопіль, не впорався з керуванням автомобіля «Daewoo Lanos», з’їхав у кювет та допустив перекидання транспортного засобу.

Внаслідок ДТП постраждали троє осіб: сам водій та його пасажири. Всіх потерпілих, з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Бучацьку лікарню.

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