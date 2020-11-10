На які неординарні випадки вчора виїжджала “швидка” в Тернополі

9 листопада об 11.36 бригада швидкої виїжджала на вул. Лучаківського у Тернополі, де надавала допомогу 4-річному пацієнтові. За словами матері, хлопчик травмував руку побитим склом від дверей. Із поверхневою різаною раною передпліччя лівої руки, після оперативно наданої меддопомоги, маленького пацієнта шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.

Ще один нещасний випадок стався з 2-річною дівчинкою на вул. Довженка у Тернополі, куди о 20.21 виїжджала бригада швидкої допомоги. За словами матері, дитина травмувалася вдома: бігала по квартирі, впала й отримала травму вуха, з якого почала текти кров. Налякана мама викликала швидку. Після оперативно наданої меддопомоги дівчинку шпиталізовано у дитячу обласну лікарню.

9 листопада о 7.33 бригада швидкої виїжджала на вул. 15 Квітня, де надавала допомогу 45-річному чоловіку-безхатченку. Швидку викликали перехожі, чоловік лежав без ознак життя на площі біля магазину «Молодіжний». Пацієнт був у стані сильної алкогольної інтоксикації, самостійно не міг стати на ноги, без видимих травм. Після наданої допомоги чоловіка шпиталізовано у наркологію.

9 листопада о 22.08 бригада швидкої виїжджала у смт Великі Бірки, до 29-річного пацієнта, якого побив знайомий. Із закритою черепно-мозковою травмою, саднами лобної ділянки голови, у стані алкогольного сп’яніння потерпілого, після наданої допомоги, доставлено у травмопункт.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини