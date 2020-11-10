З плакатами на центральні вулиці Гусятина, Кременця, Козови та Заліщиків вийшли працівники Пенсійного фонду

Для того, щоб попередити негативні наслідки нелегальної трудової зайнятості спеціалісти Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області провели флешмоби на центральних вулицях Гусятина, Кременця, Козови та Заліщиків.

За допомогою плакатів: «Легальне працевлаштування забезпечує право на пенсію» та «Молодь – за легальне працевлаштування» представники Фонду намагались привернути увагу перехожих до негативних наслідків отримання заробітної плати «у конвертах» та важливості оформлення трудових відносин відповідно до чинного законодавства. Під час спілкування фахівці Головного управління звернули увагу жителів міст на те, що розмір майбутньої пенсії залежить від величини заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та тривалості страхового стажу. Наголосили, що тільки при офіційному працевлаштуванні громадяни можуть набути необхідний трудовий стаж для реалізації прав на соціальний захист та пенсійне забезпечення.

Окрім того, спеціалісти Фонду повідомили небайдужим перехожим, що кожен громадянин має можливість контролювати нарахування заробітної плати та зарахування страхового стажу зареєструвавшись на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Також, організатори заходу розповсюдили серед бажаючих тематичні буклети з питань легальної занятості.