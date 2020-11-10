Архиєпископ Тернопільський і Кременецький Нестор відсвяткував 20 річницю постригу

9 листопада в Україні вшановують пам’ять Преподобного Нестора Літописця Печерського. Також в цей день архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор святкує 20 річницю постригу у чернецтво з нареченням імені Нестор – на честь преподобного Нестора Літописця.

З цієї нагоди заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Устенко взяв участь у святковому богослужінні та привітав з тезоіменинами архієпископа.

«Ви показуєте нам приклад того, як потрібно любити Бога і як потрібно працювати й віддавати всього себе цьому великому служінню. Дуже дякую Вам, що розвиваєте Церкву на Тернопіллі, що наполегливо працюєте на впровадження, утвердження та поглибленням капеланського руху в Українській армії. Адже духовна підтримка нашим захисникам дуже потрібна. Від усієї громади дякую Вам за те, що усіх зусиль докладаєте до створення Єдиної Помісної Автокефальної Української Православної Церкви. Ця подія насправді стане вікопомною, історичною. Вірю, що завдяки і Вашій самовідданій праці ми, об’єднані, усім миром вже невдовзі зможемо знести свою спільну молитву до Божого престолу», – зазначив заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Устенко.