НАБУ прийшло з обшуком до “слуги” Марченко через можливі махінації її помічниці. У партії прокоментували

Національне антикорупційне бюро викрило помічника народної депутатки від партії “Слуга народу” Людмили Марченко на отриманні хабара за внесення даних в систему “Шлях”, що дає дозвіл на перетин кордону.

“НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему “Шлях”, що фактично надає дозвіл на перетин кордону.

Наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину”, – йдеться у повідомлені НАБУ.

Джерела УП в правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про помічника нардепки Марченко.

За даними слідства, група осіб систематично отримували неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему “Шлях” відомостей.

Попередньо справу кваліфікували за кількома статтями, пов’язаними з підкупом.

Речниця “Слуги народу” Палійчук повідомила, що “фракція вивчить усі факти й обставини цієї події і у разі наявності вини ухвалить рішення про виключення з фракції, як ми це робили уже багато разів”.

Пряма мова Палійчук: “Інформацію стосовно помічниці Людмили Марченко дізналися зі ЗМІ. Наразі очікуємо офіційних повідомлень від правоохоронних органів.

Усе, що нам відомо станом на цю годину, – це те, що Людмила Марченко перебуває на восьмому місяці вагітності і готується до народження дитини”.