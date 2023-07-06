Фальшиві ювелірні прикраси продають у Почаївській Лаврі

Фальсифіковані золоті прикраси продають у Почаївській Лаврі.

У Тернопільській області керівництво Свято-Успенської Почаївської Лаври УПЦ московського патріархату дозволило продавати на своїй території фальсифіковані золоті прикраси. Про це 368.media дізналася з матеріалів кримінальної справи за ч.4 ст.190 КК.

Матеріали щодо зловмисників віднайшли у СБУ. Мова йде про заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом зловживання їхньою довірою під час реалізації ювелірних виробів.

Потерпілий у лютому 2023 року придбав за готівку срібний хрестик та ланцюжок в іконній (церковній) лавці на території Почаївської Свято-Успенської Лаври. Чоловіку не надали чек на придбані товари. Після цього, будучи вдома, потерпілий оглянув вище вказані срібні вироби та виявив на бирках відсутність інформації про вагу хрестика та ланцюжка, та на самих виробах відсутнє клеймо та проба. Також в день придбання даних виробів у вказаній іконній лавці ще було багато інших відвідувачів, які придбавали також ювелірні вироби.

За даними розслідування, на території Почаївської Свято-Успенської Лаври посадовими особами даної релігійної організації відкрито дві церковні лавки, в яких здійснюється продаж золотих та срібних ювелірних виробів.

З’ясовано, що розрахунок за ювелірні вироби здійснюється виключно в готівковій формі та без надання покупцям будь-яких документів (квитанція, гарантійний талон, сертифікат якості тощо), що підтверджують факти придбання ними товару та його якість. При цьому, товарні ярлики, прикріплені до ювелірних виробів, не містять відбитку державного пробірного клейма України.