02:42 | 6.07.2023
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Незаконний дозвіл на перетин кордону: перевіряється імовірна причетність народного обранця Людмили Марченко до вчинення злочину

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Незаконний дозвіл на перетин кордону: перевіряється імовірна причетність народного обранця до вчинення злочину

#НАБУ і #САП за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу викрило помічника чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему «Шлях», що фактично надає дозвіл на перетин кордону. Наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину.

За даними слідства, група осіб систематично отримували неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему «Шлях» відомостей, які надають право на перетин кордону. Попередня кваліфікація – ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Деталі – згодом.

Зазначимо, що відповідно до обмежень, введених в Україні у звʼязку з дією правового режиму воєнного часу, виїзд чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі країни.

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