На Тернопільщині з церкви вкрали старовинну ікону

Трагедія трапилася днями у селі Борщівка Лановецького району. Із сільської церкви невідомі поцупили цінний образ — він потрапив сюди з гори Афон 114 років тому. Іконна вважається найціннішою реліквією Лановеччини.

Про це спочатку в соцмережах повідомив священик о. Олексій Філюк.

«На рамі викарбувано дату, що свідчить про належність ікони до витворів іконописного мистецтва 18 століття», – зазначили у поліції Лановець. Слідів злому на дверях і вікнах храму немає. Наймовірніше, припускають поліцейські, невідома особа проникла всередину церкви, підібравши ключ.