Десять мобільних спеціалізованих укриттів встановлено поблизу зупинок громадського транспорту у Тернополі

Десять мобільних спеціалізованих укриттів встановили у Тернополі поблизу зупинок громадського транспорту, де спостерігається велика кількість людей та поряд немає захисних споруд. Тут громадяни можуть перебувати під час повітряної небезпеки.

Як зазначає міський голова Сергій Надал, така ініціатива реалізується в межах Програми захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Самі укриття слугують захистом від частинок снарядів, уламків ракет та стрілецької зброї. Мають сертифікат відповідності та витримують навантаження 10 тонн на квадратний метр.

Так, тимчасові споруди-укриття встановлено за адресами:

біля зупинки громадського транспорту «вул. Бродівська» (до центру) вул. Бродівська;

біля зупинки громадського транспорту «Кооперативний коледж» вул. Руська;

біля зупинки громадського транспорту «2-га міська лікарня» вул. Романа Купчинського;

біля зупинки громадського транспорту «Залізничний вокзал» (від центру) вул. Богдана Хмельницького;

біля зупинки громадського транспорту «вул. Київська» (від центру) вул. Київська;

біля зупинки громадського транспорту «магазин «Універсам» (від центру) пр. Злуки;

біля зупинки громадського транспорту «просп. Степана Бандери» (від центру) просп. Степана Бандери;

біля зупинки громадського транспорту «Церква Святого Іллі» вул. Бродівська;

біля зупинки громадського транспорту «вул. Дружби» (від центру) вул. Дружби;

біля зупинки громадського транспорту «Автовокзал» (від центру) вул. Торговиця.

Додамо, всередині укриття – близько 20 місць для сидіння, однак кількість присутніх може бути більшою у разі критичної ситуації. Після завершення військових дій об’єкти можуть бути використані для інших мирних цілей.

Переглянути місця розташування захисних споруд, що розміщені найближче до вашого місця перебування чи проживання, можна на інтерактивній карті захисних споруд (у розділі Е-сервіси).