Від тренувань до реальних оглядів: історія службового собаки Тедді на Тернопільській митниці

Кінологічна команда митниці — це завжди про злагоджену роботу двох: інспектора-кінолога та службового собаки, які разом підсилюють систему митного контролю. Їхня взаємодія дозволяє оперативно виявляти заборонені предмети та речовини, а, відтак, робити щоденний контроль точнішим і ефективнішим.

Службовий собака змінює саму логіку огляду. Те, що для людини залишається прихованим, його нюх знаходить за лічені секунди. Присутність під час оглядів додає впевненості, що жодна дрібниця не залишиться поза увагою. Саме тому поява в команді Тернопільської митниці Тедді стала відчутним підсиленням роботи.

Після спеціального навчання у Департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби Тедді разом зі своїм кінологом Наталією Бібілурідзе розпочав виконання службових завдань. Він ретельно обстежує транспортні засоби, місця митного огляду товарів, вантажні відсіки та місця, де потенційно можуть бути приховані заборонені предмети.

Його професійність — це результат системної підготовки: регулярні тренування, відпрацювання навичок і моделювання реальних ситуацій формують точність і впевненість, а гра й заохочення після кожного правильно виконаного завдання допомагають підтримувати мотивацію та швидку реакцію — як і годиться добре підготовленому службовому собаці.