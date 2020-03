Незважаючи на епідситуацію, хворих на вірусний гепатит С з Тернопільщини забезпечуватимуть ліками

Про це повідомлено під час онлайн-наради в управлінні охорони здоров’я Тернопільської ОДА головними фахівцями із вірусних гепатитів та замісної підтримувальної терапії Центру громадського здоров’я України.

Йдеться про продовження комплексу усіх заходів, спрямованих на забезпечення доступу хворих до якісних і безпечних лікарських засобів і режимів терапії, проведення скринінгових обстежень, посилення інформаційної складової щодо профілактики гепатитів та можливостей їх лікування відповідно до реалізації програми «Державна стратегія протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року», яку схвалено у листопаді минулоріч КМУ.

Відповідно до завдань програми, до 2025 року необхідно пролікувати від вірусного гепатиту С 50% осіб, а до 2030 року – 90%. До слова, оцінка охоплення осіб, які потребують лікування, здійснюється від оціночної чисельності інфікованих осіб.

Також у програмі йдеться про те, що нові підходи дозволять досягнути стовідсоткову елімінацію вірусного гепатиту С.

Щодо поточного стану забезпеченості, то проінформовано, що у 2018 році за кошти державного бюджету поставлено 13955 лікувальних курсів. Окрім того, впродовж 2019 року (без даних Житомирської, Київської та Львівської областей) лікування вірусного гепатиту С розпочало 8653 особи, з яких 6066 проходили лікування лікарськими засобами, закупленими за кошти державного бюджету.

Додано, що на початок року, залишок невикористаних препаратів, закуплених минулоріч, орієнтовно становить 7889.

Уже цьогоріч поставлено в області 13602 курси, до кінця березня очікується поставка даклатасвіру.

Заявлено стовідсоткову потребу у лікуванні вірусного гепатиту С у дорослих – 19814 курсів для трьохмісячного лікування та 365 курсів шестимісячного лікування.

– Станом на 01.01.2020 року під медичним спостереженням перебуває 55 044 особи з моноінфекцією вірусного гепатиту С (знову ж таки – без даних Житомирської, Київської та Львівської областей) та 30 853 особи з ко-інфекцією ВГС та ВІЛ (всі регіони).

Впродовж 2019 року нововиявлено в Україні від 6379 (статистична форма №2) осіб до 6883 особи (відповідно до даних ДОЗ ОДА).

40 осіб виздоровіли та 4632 осіб з числа донорів відсторонено через виявлення вірусного гепатиту С – повідомила начальник сектору замісної підтримувальної терапії та вірусних гепатитів ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» Ірина Іванчук.

Зазначено, що однією з найбільших груп ризику щодо інфікування вірусним гепатитом С є особи, які виживають наркотики ін’єкційним шляхом. Відповідно до оціночних даних 54% таких осіб, що мають ВГС становить близько 190 тисяч осіб. А це означає, що варто врахувати потребу у лікуванні нововиявлених пацієнтів і з цієї групи ризику.

Також повідомлено, що впродовж 2020 року в рамках програми профілактики закуплено майже 89 тисяч швидких тестів на виявлення вірусного гепатиту С у осіб, які вживають наркотики ін’єкційно.

Впродовж онлайн-наради з представниками УОЗ та запрошеними фахівцями окреслено ряд питань, які потребують вирішення, зокрема відсутності єдиного механізму розподілу лікувальних засобів, що закуплені за кошти державного бюджету, а також неврахованої потреби у лікуванні нововиявлених пацієнтів. У більшості областей, визначено лише один ЗОЗ, до якого розподіляються лікувальні залишки, що у свою чергу ускладнює доступ хворих до його утримання, відтак є ризик що лікарські засоби не будуть вчасно використані у зв’язку з навантаженістю на заклади охорони здоров’я, що надають лікування в умовах епідситуації з коронавірусом.

Також наголошено, на забезпеченні присутності у складах комісій щодо призначення лікування, представників неурядових організацій. У десяти областях, включно з Тернопільською, вони є.

Наголошено на дотриманні переліку обстежень, необхідних для призначення лікування, відповідно до настанов по лікуванню ВГС ВООЗ 2018 року, уніфікованого клінічного протоколу «ВГС у дорослих» та рекомендацій EASL.

Насамкінець, дано доручення повторного відкриття заявок для оновлення стовідсоткової потреби у лікуванні вірусного гепатиту С з урахуванням потреб наявних пацієнтів та лікування нововиявлених, а також провадити нові підходи у лікуванні в умовах коронавірусу, застосувавши телемедицину.

Окрім того, дано на опрацювання питання розширення переліку ЗОЗ, які надають послуги лікування вірусного гепатиту С та переліку лікарів, які лікуватимуть прості випадки ВГС.

Наголошено, що область продовжуватиме заходи, які спрямовано на подолання епідемії гепатитів. Заходи і їх фінансування мають полягати не лише у лікуванні хворих, а й у ранній діагностиці, обліку хворих і оцінці ефективності використання державних коштів, профілактиці, інформуванні населення про шляхи передачі та загрози, які несуть вірусні гепатити.

Участь в онлайн-нараді взяли: заступник начальника управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА, начальник відділу надання медичної допомоги населенню управління Тетяна Скарлош, генеральний директор (головний лікар) КНП «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я» Володимир Юровський та головний спеціаліст – терапевт відділу надання медичної допомоги населенню управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Лариса Матюк.

Довідково

Гепатит – це запалення печінки, викликане, переважно, вірусною інфекцією. Існує п’ять основних вірусів гепатиту, які називаються типами A, B, C, D і E. Ці п’ять типів становлять величезну проблему в зв’язку з тягарем хвороби і смерті, до яких вони призводять, і з їх потенційними можливостями викликати спалахи хвороби і приводити до епідемічного розповсюдження . Зокрема, типи В і С призводять до розвитку хронічної хвороби у сотень мільйонів людей і, в цілому, є найпоширенішою причиною цирозу і раку печінки

Вірусні гепатити B і C є серйозною проблемою для охорони здоров’я, що стосується 325 мільйонів людей всього світу. Вони є базовою причиною раку печінки, від якого щорічно помирає 1,34 мільйони хворих.

З 325 мільйонів осіб, які живуть з вірусним гепатитом у всьому світі, більше 290 мільйонів (це 9 з 10!) не знають про свою хворобу. Якщо не проводити масштабний скринінг, діагностику та відповідне лікуванням, все більше людей заразяться, і будуть, як і раніше, помирати.

Гепатити B і C – хронічні інфекції, які можуть протікати безсимптомно протягом довгого часу, іноді декількох років або навіть десятиліть. Як мінімум 60% випадків раку печінки пов’язані з пізнім діагностуванням та лікуванням вірусів гепатиту В і С.