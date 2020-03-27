У Монастириському районі 35 осіб інфікованих коронавірусом

В їх числі 7 лікарів, 7 медсестер, 6 мол.медсестер, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завдитсадком, 1 дитина.

За даними штабу в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 35 осіб:

Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району п овідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

Всього протестовано в районі 176 осіб, з них 150 медперсоналу.

В Тернопільській міській інфекційній лікарні перебуває 4 інфікованих, в районній лікарні госпіталізовано 6, інші на самоізоляції.

Впродовж дня в районну лікарню поступив 1 новий реанімобіль від обласного управління охорони здоров”я.