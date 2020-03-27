У Монастириському районі 35 осіб інфікованих коронавірусом
Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.
За даними штабу в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 35 осіб:
м.Монастириська – 19,
с.Швейків – 7,
с.Ковалівка – 4 (1 летальний),
с.Горішня Слобідка – 2,
с.Бертники – 2,
с. Долішня слобідка – 1
В їх числі 7 лікарів, 7 медсестер, 6 мол.медсестер, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завдитсадком, 1 дитина.
Всього протестовано в районі 176 осіб, з них 150 медперсоналу.
В Тернопільській міській інфекційній лікарні перебуває 4 інфікованих, в районній лікарні госпіталізовано 6, інші на самоізоляції.
Впродовж дня в районну лікарню поступив 1 новий реанімобіль від обласного управління охорони здоров”я.
- Районному оперативному штабові вдалося придбати 45 захисних костюмів для медперсоналу, а також 10 костюмів передали з Козівської районної лікарні. Плюс 2 комбінезони. Домовились про новий апарат штучної вентиляції легень. Волонтери достатньо забезпечили лікарню масками. Є 6 кисневих балонів.
Бракує тестів (тести є на імуноглубулін, необхідні ПЛР тести), пробірок для продовження відбору зразків у всіх контактних.
Відсутні противірусні ліки (Таміфлю, Сельтивір), жаропонижуючі (Парацитамол), антибіотики широкого спектру дії 4-го покоління, – розповідає Павло Дронь.