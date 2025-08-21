Приліт у Львові: ракети та дрони пошкодили десятки будинків, є жертви та постраждалі

Важка ніч для Львова: комбінований авіаудар РФ забрав життя людини та зруйнував десятки будинків

Минулої ночі Львівщина знову опинилася під масованою атакою росії. За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару дронами-камікадзе та крилатими ракетами у Львові загинула одна людина, ще двоє отримали травми.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, вибухова хвиля пошкодила десятки житлових будинків. На місцях “прильотів” працюють усі профільні служби, які ліквідовують наслідки удару.

Міський голова Львова Андрій Садовий уточнив, що один із вибухів стався на вулиці Олени Степанів. За його словами, вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків – вибиті вікна та пошкоджені дахи. Попередньо там також є постраждалі.

Комунальні служби та рятувальники працюють у посиленому режимі. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях під час повітряних тривог та не нехтувати сигналами сирени.

‼️ Інформація уточнюється.