Перелік необхідних для Підгаєцької райлікарні речей публікують у групі “Підслухано в Підгайцях”.

У медзаклад потрібно закупити:

1.багаторазові захисні костюми.

2.одноразові захисні костюми

3.маски

4.респіратори

5.окуляри

6.дезрозчин

7.апарат штучної вентиляції легень

Для цього відкритий картковий рахунок в АТ “Ощадбанк”. Одержувач (ПІБ): ШТАЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ ІПН одержувача: 3006204695 №рахунку клієнта UA223385450000026200000174047 № карти 6706 3500 2219 9684 Банк одержувача: філія-Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО банку одержувача: 338545





