18:02 | 27.03.2020
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Перелік необхідних для Підгаєцької райлікарні речей

Irena 3 Views Прокоментуй!

Перелік необхідних для Підгаєцької райлікарні речей публікують у групі “Підслухано в Підгайцях”.

У медзаклад потрібно закупити:

1.багаторазові захисні костюми.
2.одноразові захисні костюми
3.маски
4.респіратори
5.окуляри
6.дезрозчин
7.апарат штучної вентиляції легень

Для цього відкритий картковий рахунок в АТ “Ощадбанк”. Одержувач (ПІБ): ШТАЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ ІПН одержувача: 3006204695 №рахунку клієнта UA223385450000026200000174047 № карти 6706 3500 2219 9684 Банк одержувача: філія-Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО банку одержувача: 338545


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