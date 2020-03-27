Перелік необхідних для Підгаєцької райлікарні речей
Перелік необхідних для Підгаєцької райлікарні речей публікують у групі “Підслухано в Підгайцях”.
У медзаклад потрібно закупити:
1.багаторазові захисні костюми.
2.одноразові захисні костюми
3.маски
4.респіратори
5.окуляри
6.дезрозчин
7.апарат штучної вентиляції легень
Для цього відкритий картковий рахунок в АТ “Ощадбанк”. Одержувач (ПІБ): ШТАЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ ІПН одержувача: 3006204695 №рахунку клієнта UA223385450000026200000174047 № карти 6706 3500 2219 9684 Банк одержувача: філія-Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО банку одержувача: 338545