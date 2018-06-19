Нові комунікації будуть єднати нас, – Андрій Садовий про зв’язок Тернопіль-Львів

«Yrban Talks» обговорює успішні стратегії міста

Центр науки став своєрідним брифінг майданчиком для обговорень стратегій міста. Так, 18 червня, до Тернополя завітав міський голова Львова Андрій Садовий зі своє стратегією розвитку.

«Дуже важливо щоб міста працювали один з одним в нашій країні. Щоб громадські діячі знали один одного, та ми з вами працювали над створенням здобутків архітектури 21 ст. Тому, власне, ми й пропонуємо спільну дискусію у рамках “Yrban Talks”, де ми розказуємо про наші стратегії міста, про будівлі які ми збудували чи хочемо збудувати. Це насправді відкрита позиція де ми хочемо почути коментарі, думки, якісь цікаві ідеї. Адже міста — це так звані турбореактивні двигуни, якщо в них є динаміка, драйв, то вони готові виводити Україну на нову орбіту розвитку», — розповідає міський голова Львова Андрій Садовий.

Львівські учасники презентували основні напрямки розвитку міста, які полягали у створені екологічно чистих та комфортних житлових зон та розробці нової IT установи. Також, тернополяни представили власні стратегії створення сучасного міста.

«Якщо проаналізувати, що буде через 20 років, то я думаю, що цей зв’язок Тернопіль-Львів буде ще ближчий. Тому що нові комунікації будуть єднати нас», — зазначає Андрій Садовий.

Анастасія Флейтута