17-річна спортсменка з Тернопільщини виграла Чемпіонат Європи з армреслінгу

17-річна чемпіонка Європи з армреслінгу. Олена Савелюк виборола цей титул нещодавно у Вільнюсі. Тернополянка зайняла два перших місця у категорії юніорів. Суперники були сильними, та все ж старанна підготовка дала свої плоди, пише Т1.

Олена відзначає, що певні переживання перед змаганнями в неї були. В Україні, виборюючи перемоги, їй зазвичай легше, почувається впевненою в собі. А от на міжнародних було психологічно важко.

Тренується чемпіонка тричі на тиждень. Робить вправи з тренажерами на різні групи м’язів, щоб тримати тіло в тонусі. Особливу увагу приділяє тренуванням рук.