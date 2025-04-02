Позичені машини, приховані квартири: декларація Головка після обшуків НАБУ

Колишній голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого підозрюють у вимаганні та отриманні хабара, подав декларацію про доходи за 2024 рік. У ній він зазначив квартиру своєї матері площею понад 200 м² у будинку неподалік тернопільського ставу. Ця нерухомість була внесена до декларації лише після обшуків НАБУ та повідомлення про підозру в недостовірному декларуванні майна.

Приховане житло та нерухомість сім’ї

Згідно з декларацією, родина Головків володіє чотирма об’єктами нерухомості:

Квартира в Тернополі (72 м²), раніше належала Мар’яні Головко, але тепер переписана на старшого сина Гордія.

Два нежитлові приміщення Мар’яни Головко у Тернополі (площею понад 46 м² та 8 м²).

Квартира понад 200 м², яку Головко раніше не вказував у декларації. Формально вона належить його матері з 2018 року, однак фактично є місцем проживання його сім’ї. Вартість нерухомості оцінюється у майже 2 млн грн.

Автомобілі родини Головків

У декларації за 2024 рік зазначено, що:

Дружина Головка, Мар’яна, користується Honda Pilot 2018 року випуску, власником якої є Олександр Воронцов.

Сам Михайло Головко їздить на Mercedes-Benz GLC 220D 2017 року випуску, що належить Наталі Ковацюк.

Доходи, соціальна підтримка та позики

Попри те, що тривають суди щодо його поновлення на посаді, Тернопільська обласна рада виплатила Михайлу Головку майже 600 тис. грн зарплати. Його дружина Мар’яна Головко задекларувала:

27 тис. грн доходу від підприємницької діяльності;

25 тис. грн соціальних виплат від Управління соціальної політики Тернопільської міської ради;

5 тис. грн державної допомоги «Зимова підтримка» (по 1 тис. грн на себе і чотирьох дітей).

Щодо фінансових активів:

Михайло Головко зберігає 400 тис. грн готівкою;

Мар’яна Головко – 2,1 млн грн готівкою та понад 11 тис. грн на банківських рахунках;

Дружина також взяла позику: 500 тис. грн у Андрія Шила та 35 тис. доларів у Тетяни Хом’як;

Сам Головко позичив понад 2 млн грн у Андрія Городницького.

Корупційний скандал та кримінальні справи

26 червня 2023 року НАБУ та САП затримали Михайла Головка разом із двома заступниками начальника Тернопільської ОВА за отримання хабара. Посадовці вимагали 1,8 млн грн від підприємця в обмін на повернення боргу з держбюджету за виконані ремонти доріг і скверів.

28 червня 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Головка та його спільників. Вони сплатили заставу у понад 805 тис. грн. 26 жовтня 2023 року депутати Тернопільської облради одноголосно проголосували за його звільнення з посади голови ради шляхом таємного голосування.

21 лютого 2024 року НАБУ оголосило Михайлу Головку ще одну підозру – у недекларуванні майна на суму понад 2 млн грн. Зокрема, йдеться про приховану квартиру площею понад 200 м² у мікрорайоні «Новий світ» неподалік міського озера, де він проживав з родиною.

Розслідування триває, а майбутнє ексчиновника залишається під питанням.