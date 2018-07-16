Окуляри для корекції зору та інвалідні коляски безкоштовно роздаватимуть мешканцям Тернопільщини
До уваги мешканців Тернопільщини. Благодійний фонд “АПОСТОЛ” разом із представниками Тернопільського земляцтва найближчим часом розпочне безкоштовну видачу всім потребуючим нових окуляри для корекції зору імпортного виробництва та інвалідні коляски. Про це у мережі Фейсбук повідомляє Михайло Апостол.
- Звертатися можуть всі, кількість окулярів необмежена. Де і коли можна буде їх отримати, буде повідомлено додатково. Інвалідні нові коляски є також у нашому фонді. То ж всі жителі Тернопільщини, хто має в цьому потребу, можуть їх безкоштовно отримати після 20 липня, – обіцяє чоловік.
Також Михайло Апостол пише про велику потребу у волонтерах.