Дамо тітушкам бій, – тернополян кличуть захистити парк Національного Відродження

Для того, щоб продовжити забудову парку Національного Відродження завезли хлопців з спортзалів (тітушок), про це у мережі Фейсбук повідомляє Іван Ковалик.

Думаю, ми друзі повинні зробити все, щоб тітушки в Тернополі закінчились. Прохання до всіх тернополян і патріотичних організацій доєднатися до захисту парку Національного Відродження!

Нагадаємо, незважаючи на численні протести громадськості, в парку Національного відродження відновили будівельні роботи на місці, яке в лютому 2014-го, в час Майдану, тернопільська міська влада виділила для “Соціально спортивний центр “Вулична академія”.