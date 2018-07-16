Чи можна на Тернопільщині притягнути до відповідальності високопосадовця

12 липня Кременецький районний суд під головуванням судді Г. Білосевич поставив «крапку» по справі «самопреміювання» міського голови Кременця О. Ковальчука. Нагадаємо, впродовж півтора року мер самостійно, без попереднього рішення сесії, виділяв собі премії на загальну суму 77 тис. грн. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження, з якого було виділена справа по адміністративному правопорушенні.

Саме слухання напередодні пройшло тихо та майже непомітно, з’явившись у графіку судових слухань в останній момент, та розпочалося із півтора годинним запізненням. Лінія захисту трималася позиції, що по даному правопорушенню пройшов термін давності, тому потреби розгляду даної справи немає. Прокурор підсумував протокол, складений управлінням по боротьбі з економічними злочинами, на основі якого клопотався про притягнення міського голови до відповідальності по трьох статтях та позбавлення права виконувати адміністративні повноваження протягом року (простіше кажучи, відставка. Саме даний момент і пояснює ту паніку, яка охопила міського голову після ознайомлення із протоколом ). На жаль, під час дебатів, прокурор виглядав невпевнено, часто путаючись навіть у своїх висловах.

Постанова суду: справу закрити у зв’язку із закінченням терміну давності. «Феніта ла комедія».

З юридичною точки зору усе правильно. Але…

Перше: саме Кременецький районний суд перше судове слухання призначив на той день, коли О. Ковальчук уже фактично звільнявся від відповідальності.

Друге: влада вчергове вбила віру у себе і свої байки про успішні реформи – усе було зроблено, щоб міський голова уник відповідальності там, де усі інші її понесли.

Третє: на останній сесії міськради О. Ковальчук клявся, що премій він не потребує та може від них відмовитися. Ну що ж, «пацан сказав – пацан зробив». На сесійне засідання 13 липня у порядку денному виносяться проекти рішення про преміювання міського голови у липні у розмірі 100 % посадового окладу та щомісячне преміювання у такому ж розмірі до кінця року.

Народна Рада Кременець