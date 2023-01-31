Отримав 1000 доларів США за вплив на прийняття рішення про непридатність до військової служби – судитимуть тернополянина

Тернопільською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя обласного центру, який отримав 1000 доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, тернополянин одержав від знайомого вищевказану суму, щоб вплинути на рішення службовців одного з районних військкоматів для отримання особою військово-облікового документа із відміткою про непридатність до проходження служби у Збройних Силах України.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.



