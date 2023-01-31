Тернопільський вибухотехнік отримав відзнаку МВС

Грамоту від Міністерства внутрішніх справ отримав поліцейський Тернопільщини. Відомчу відзнаку вручив підлеглому очільник Головного управління в Тернопільській області Олександр Богомол.

Грамотою за зразкове виконання службових обов’язків, особисту ініціативу та самовідданість, високий професіоналізм заохочено капітана поліції старшого інспектора відділу вибухотехнічної служби області Володимира Андрія.

Начальник Нацполіції краю побажав правоохоронцю сили й наполегливості для подальших здобутків у службі.