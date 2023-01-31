Майже 400 закладів торгівлі та сфери послуг працюють у Тернополі, коли нема світла

У мобільному додатку «е-Тернопіль» оновлено «Мапу закладів, що працюють без світла.

Станом на 30 січня, 385 закладів сфери послуг та торгівлі працюють у період вимкнення електроенергії. Серед них: супермаркети, магазини, аптеки, стоматології, салони краси, заклади громадського харчування тощо.

Відтак у місті на альтернативних джерелах живлення (акумулятор або генератор) працюють наступні заклади:

Магазини – 167;

Супермаркети – 10;

Аптеки – 25;

Стоматології – 17;

Зоомагазини /ветклініки– 16;

Заклади харчування – 83;

Салони краси/барбершопи – 34;

СТО -12;

АЗС – 9.

Окрім зазначених вище категорій на карті користувач у розділі «Інше» може знайти перелік закладів (медичні центри, кінотеатри тощо), які також здійснюють діяльність у час відсутності електроенергії. Їх кількість наразі становить 12.

Інформація про заклади постійно доповнюється, тож радимо періодично оновлювати додаток «е-Тернопіль», щоб мати актуальні дані. Завантажити та /або оновити застосунок можна за посиланнями на Android та на iOS.

Звертаємось до тернополян, якщо ви маєте інформацію про заклади, які працюють у Тернополі на генераторах в умовах відсутності електропостачання, а їх немає на карті, заповніть цю форму (необхідно вказати назву, адресу, графік роботи та контактний номер телефону)