05:47 | 1.02.2023
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Майже 400 закладів торгівлі та сфери послуг працюють у Тернополі, коли нема світла

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У мобільному додатку «е-Тернопіль» оновлено «Мапу закладів, що працюють без світла.

Станом на 30 січня, 385 закладів сфери послуг та торгівлі працюють у період вимкнення електроенергії. Серед них: супермаркети, магазини, аптеки, стоматології, салони краси, заклади громадського харчування тощо.

Відтак у місті на альтернативних джерелах живлення (акумулятор або генератор) працюють наступні заклади:

  • Магазини – 167;
  • Супермаркети – 10;
  • Аптеки – 25;
  • Стоматології – 17;
  • Зоомагазини /ветклініки– 16;
  • Заклади харчування – 83;
  • Салони краси/барбершопи – 34;
  • СТО -12;
  • АЗС – 9.

Окрім зазначених вище категорій на карті користувач у розділі «Інше» може знайти перелік закладів (медичні центри, кінотеатри тощо), які також здійснюють діяльність у час відсутності електроенергії. Їх кількість наразі становить 12.

Інформація про заклади постійно доповнюється, тож радимо періодично оновлювати додаток «е-Тернопіль», щоб мати актуальні дані. Завантажити та /або оновити застосунок можна за посиланнями на Android та на iOS

Звертаємось до тернополян, якщо ви маєте  інформацію про заклади, які працюють у Тернополі на генераторах в умовах відсутності електропостачання, а їх немає на карті, заповніть цю форму (необхідно вказати назву, адресу, графік роботи та контактний номер телефону)

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