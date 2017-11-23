Новини Тернополя 

За “Березілем” знов розпочинають незаконну забудову

Irena 23 Views Прокоментуй!

За палацом культури “Березіль” сьогодні розпочинають незаконну забудову, щодо якої відкрито кримінальне провадження. Про це у соцмережі повідомила тернополянка Marie Anne‎.

На територію виїхала техніка, робочі пробують розпочати будівництво.

“Не будьте байдужими, допоможіть максимально мобілізуватися і не дозволити проведення будь-яких робіт, адже відкрите кримінальне провадження по цій забудові”.

Небайдужих просять прийти до палацу культури сьогодні, 23 листопада, на 19:00 год. й захистити територію від незаконної забудови.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *