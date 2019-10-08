Перекрито проїзд між вулицями Коновальця та Вербицького

Триває капітальний ремонт другої частини міжквартального проїзду по вул. Вербицького.

Плануйте свої поїздки, зважаючи що проїзд між Коновальця, 8 та заїздом до Вербицького, 1 перекритий. Об’їхати можна через вул. Чубинського.

Зараз проводять роботи із влаштування корита та піщано–щебеневої основи дороги.

Цей міжквартальний проїзд є заїздом до 8 будинків, де проживає близько 3 000 мешканців Мікрорайон “Канада” та до Класична Гімназія і Тернопільський дошкільний навчальний заклад #33, де сукупно навчається більше 1000 дітей.

Окрім капітального ремонту покриття дороги та тротуарів буде облаштовано паркувальну кишеню для паркування автомобілів, які до цього часу паркувалися на тротуарі вздовж території дитячого садка.

Сподіваюся до першого снігу його завершимо.

Капітальний ремонт першої частини завершився в липні.

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