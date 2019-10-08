Про Шумську громаду зняли фільм

Облаштувати наметове містечко для рибальського туризму планують у Тилявці, вирощують равликів для експорту за кордон в Угорську, збирають лікарські рослини в Андрушівці, працюютьз гранітним каменем у Залужжі , розвивають ягідний кооператив у Башківцях – і це далеко не повний перелік того, чим займаються або що хочуть розвивати мешканці Шумської об’єднаної територіальної громади.

Про все це шумчанам розповіла команда громадської організації «ІнСорс» під керівництвом Іванни Мриги. І не просто розповіла, а показала фільм, вірніше, відеожурнал «Непротоптаними стежками Шумської громади», у якому об’єднали сім відеороликів про її неймовірні села.

Команда «ІнСорсу» поїхала у кожне село Шумської ОТГ, поспілкувалася з її мешканцями, відзняла цікаві та захоплюючі відео. А це – неперевершені пейзажі, фантастичні легенди, прості, але щирі люди, їхні захоплення. Усюди – щось своє, але усіх об’єднує любов до краю, де мешкають. Саме це намагалися показати учасники «ІнСорсу», передати той позитив, той невичерпний потенціал, який має наша громада, і показати, як вона може розвиватися.

У неділю увечері відбулася презентація відеожурналу, на яку запросили усіх охочих.

Про співпрацю з «ІнСорсом» розповів міський голова Володимир Плетюк.

Про те, які шумчани активні та ініціативні, говорив представник «DOBRE» Дмитро Якимець, адже саме за підтримки цієї програми створено цикл відеороликів.

Іванна Мрига пообіцяла, що продовження обов’язково буде, адже матеріалу відзнято багато, і його неможливо було помістити у сім відеороликів. Отож, на нас ще чекає фільм про фільм – як усе відбувалося. А ті, хто не був на презентації, матимуть можливість переглянути відеороботу «ІнСорсу» завдяки інтернету – з вівторка вони презентуватимуть по одному відеоролику.

Джерело: shumsk.info